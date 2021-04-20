Ceza kesen polise çaresizce yalvardı: Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın!

Düzce'de Cumartesi günü kısıtlama nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ceza yememek için dakikalarca gözyaşı döktü. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 5 bin 850 TL para cezası kesildi. Kağıt toplayıcısının ceza yememek için gözyaşı döktüğü anlarda çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

“CEZA KESMEMELERİ İÇİN YALVARDI”

Ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine yalvaran vatandaş, kağıt toplayıcısı olduğunu ve 6 aylık bir bebeğinin olduğunu söyledi. Vatandaş gözyaşları içinde polis ekiplerine, “Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın! Yok ağabey yok! Ne yapalım? Ne olur Allah aşkına, Peygamber aşkına, elinizi ayağınızı öpeyim yapmayın kurban olduğum. Mübarek gün neden böyle yapıyorsunuz?” diye seslendi, ceza kesmemeleri için yalvardı.

“BİZ YAPMIYORUZ KANUN YAPIYOR”

Polis memuru ise kanunları uyguladığını belirterek, “Şehir merkezine gelme hemşerim. Ara sokaklara gitsene, şehir merkezinde ne geziyorsun, burada şimdi? Elimizi ayağımızı öpme, niye elimizi ayağımızı öpüyorsun? Biz yapmıyoruz kanun yapıyor. Kanunları uyguluyoruz hemşerim biz. Kafamıza göre bir şey yapmıyoruz. Biz kanunları uyguluyoruz. Gelme sen de. Gelmişssin Valilik Kavşağı'nda şeye takılıyorsun” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA CEZAYA SERT TEPKİ

Yerel Öncü TV ekranlarından kamuoyuna yansıyan görüntülere ve ceza uygulamasına sosyal medya kullanıcıları şu sözlerle tepki gösterdiler:

* Labelab salonları doldur, kongreye giden otobüslerde hiç bir önlem almayanlara ses çıkarma, 6 aylık bebeği için dışarı çıkan kağıt toplayıcısı garibana 5600 TL ceza kestir.

* Süt için değil de ekmek parası için çıkmış, o da istemez miydi zenginler gibi evde partiler yapıp eğlenmeye

* İşte buna tutuluyorum ağabey! Lebaleb olunca ceza, sorgu yok ama ihtiyaca, mecburiyete ceza var, hayret!