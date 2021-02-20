Ceza yememek için çatıya saklandılar

Edinilen bilgiye göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdüren Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kahvehane, kıraathane, dernek adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, 4 iş yerine tütün mamullerinden cezai işlem uygulanırken, 1 iş yerindeki 2 çalışana kimlik bildirmemesinden işlem yapıldı.

Ayrıca, iş yerlerinde bulunan toplam 76 şahsa ise maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi. 2 iş yeri mühürlenirken, 4 iş yeri sorumlusuna da işlem yapıldı.

Öte yandan, bir iş yerine yapılan denetimde çatıya saklanarak ceza yemek istemeyenler polis tarafından yakalanarak işlem yapıldı. İHA

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