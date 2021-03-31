Cezaevinde sır ölüm

Samsun'da oturan Oğuzhan Gürbüzer (26), yüzde 93 oranında engelliydi ve 6 yaşındaki çocuğun zekasına sahipti. Cep telefonlarına düşkün olan Gürbüzer, 2015 yılında bir kişinin yönlendirmesiyle iki telefon çaldı. Yakalanan genç için rapor düzenlendi. Gürbüzer'in, ‘işlediği fiillerin anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önlemli derecede azalmış olduğu' ifade edilmesine rağmen gence 3 yıl 5 ay hapis verildi.

2016 yılında da bir öğrencinin cebindeki telefonu çaldı. Üzerinde telefonla gezerken yakalanan Gürbüzer, “Paraya ihtiyacım olduğu için çaldım” dedi. Bu kez de 4 yıl 2 ay ceza yedi. Gürbüzer, son olarak 2018 yılında bir yurttaşın cep telefonunu çaldığı için yargılandı. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü vurgulayan genç, “Üzgünüm” dedi ve 1 yıl 4 ay daha ceza aldı. Toplam 9 yıl hapse çarptırılan genç, önceki gün hücresinde ölü bulundu. Avukat Umut Alkaç “Gürbüzer'in telefon takıntısı vardı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için infazı erteleniyordu. Ancak cezaları peş peşe alınca tutuklandı. Biz sağlık gerekçesiyle infazın durdurulmasını istemiştik. Yanıt beklerken ölü bulunduğunu öğrendik. Ölüm nedeni otopside anlaşılacak” dedi.