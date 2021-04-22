CHP, İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurdu. Özel, başvuru sonrası Danıştay’ın önünde açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“BAŞVURUMUZU YAPTIK”

Şu anda bir aydır hukukçu milletvekillerimizin ve partimizin, grubumuzun hukukçularının yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu sözleşmeye istisnasız tüm milletvekillerinin oy verdiği bir grup olarak bu yetkinin sözleşmeye girme ve dolayısıyla çekilme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu bir kez daha vurgulayarak Danıştay'a, bu kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde üç talepli başvurumuzu biraz önce yaptık.

“ÜÇ ANA TALEBİMİZ VAR”

Üç ana talebimiz var. Bir tanesi, usul yönünden bu kararın yok olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz ve Danıştay'dan bu ‘yokluğun' tespitini istiyoruz. İkincisi, yapılan işlemin tamamen Anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve bu Anayasaya aykırılık yönünden, Danıştay eğer bu işlemi yok saymazsa, Anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz.

“YILIN İLK ÜÇ AYINDA 88 KADININ KATLEDİLDİĞİ BİR ÜLKEDE…”

Tabi bu arada kadınlar ölmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi, onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hep birlikte görüyoruz. Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştay'dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz. Üçüncü talebimiz de budur.

“DANIŞTAY'IN KADINLARIN VE TÜRKİYE'NİN LEHİNE SONUÇLANDIRACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ”

Danıştay'ın çok değerli üyeleri, mensupları yürütmeyi durdurma kararını vererek hem bütün dünyaya hem de Türkiye'ye bu iklimin değişmediğini, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin iradesinin İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında olduğunu, kadına karşı şiddet uygulayanların kadın cinayetlerine yeltenenlerin aynı ciddiyeti, aynı kararlılığı karşılarında görmelerini sağlayabilir. Bunu bekliyoruz. Bu yürütmeyi durdurma talebimizi Danıştay'ın öncelikle ele alacağını ve bizim lehimize değil, kadınların lehine ve Türkiye'nin lehine sonuçlandıracağını ümit ediyoruz.

“19 YILLIK İCRAATLARINDA YAPTIKLARI EN İYİ İŞTEN GERİ DÖNÜYORLAR”

Bize, ‘ya muhalefet partisisiniz, AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. Peki bu AK Parti hiç mi iyi bir iş yapmadı?' deseniz, ‘bir tane söyle' derseniz; İstanbul Sözleşmesi'ni söylerdik. Nazar boncuğu olarak AK Parti'ye takacağımız yegane iyi iş bile olsa İstanbul Sözleşmesi'nin sonuna kadar arkasında durur ve AK Parti'yi bu konuda desteklerdik. 19 yıllık icraatlarında yaptıkları en iyi işten geri dönüyorlar.”

“YÜRÜTMENİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI MUTLAK ZORUNLULUKTUR”

Özel'in ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğine ilişkin kararın yayınlandığı günden itibaren neredeyse her gün en az bir kadın arkadaşımızın yaşam hakkı elinden alınıyor. Onun dışında; şiddete uğrayan, cinsel tacize, istismara uğrayan kadınlarımız, çocuklarımız karakollara gittiğinde, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik, size artık biz bakmıyoruz, gidin hakkınızı mahkemelerde arayın' diyorlar. Bunlar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, tüm yurttaşlarımız açısından, insan hakları açısından, yaşam hakkı açısından çok büyük ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın bir an önce verilmesi mutlak zorunluluktur.”

İlginizi Çekebilir 'İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinden beri 28 günde 27 kadın öldürüldü'