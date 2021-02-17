CHP, Meclis tarihinin en kısa basın toplantısıyla Erdoğan’a yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’nin en kısa basın toplantısını gerçekleştirdi.

23 saniyelik toplantıda Özel, “Meclis tarihinin en kısa basın toplantısını yapmak üzere karşınızdayım. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na video konferans ile katıldığı partisinin Ankara il kongresinde hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine Erdoğan, “Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif” ifadelerini kullanmıştı.

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