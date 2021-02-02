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CHP ve İYİ Parti talep etti, AKP’li belediye tabelasına T.C ibaresini ekledi

Konya’da AKP’li Ilgın Belediyesi çözüm sürecinde kaldırılan T.C. ibaresini yeniden belediye tabelasına ekledi. Bir yıl önce CHP ve İYİ Parti grubu adına belediyeye T.C ibaresi eklenmesi için dilekçe verdiklerini belirten CHP Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Demir, “1 yıl süren ısrarlarımızın ardından belediyeye T.C ibaresi eklendi” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 18:07, 02/02/2021
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CHP ve İYİ Parti talep etti, AKP’li belediye tabelasına T.C ibaresini ekledi

2013 yılında çözüm sürecinde tabelalardan kaldırılan T.C ibaresi özellikle  31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden bazı belediyelerin tabelalarına eklenmeye başlanmıştı.

Tabelasına T.C. ibaresini ekleyen son belediye ise Konya'da AKP'li Ilgın Belediyesi oldu. CHP Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Demir, 1 yıldır süren ısrarlarının ardından belediyeye T.C ibaresinin eklendiğini belirtti.

“TOPLANTIDA BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİK”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Mevlüt Demir şunları söyledi:

* Bundan yaklaşık 1 yıl önce CHP ve İYİ parti gruplarımız adına belediyeye yeniden T.C. ibaresinin eklenmesiyle ilgili dilekçe vermiştik. Daha sonra teklifimiz zamana bırakıldı.

* 1 yıl içerisinde belediye yönetimine 2-3 kez dilekçemizin aşamasını sorduk. Nihayet 1 yılın ardından ısrarlarımız sonucu dün belediyeye T.C. ibaresinin eklendiğini gördük.

* Hem CHP hem de İYİ Parti grubumuz adına bugün yapılan meclis toplantısında belediye başkanına da teşekkür ettik.

Konya'da geçtiğimiz Eylül ayında merkez Selçuklu ilçesinin AKP’li belediyesi de tabelasına T.C ibaresini eklemişti.

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