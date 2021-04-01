CHP’de iki istifa kararı

CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanları partiden istifa etti.

“MUHARREM İNCE’YE YAKINLIĞIMDAN…”

CHP Yalova Gençlik Kolları Başkanları Ali Karataş ve Turgut Can Adıgüzel istifalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ali Karataş açıklamasında, “2018 yılından beri gençlik kolları il başkanıyım. Birçok il başkanı ile çalışma fırsatım oldu fakat mevcut il örgütü tarafından hiçbir çalışma ve toplantıya davet edilmedim. Bunun başlıca sebebi Sayın Muharrem İnce ve Milletvekilimiz Sayın Özcan Özel’e olan yakınılığımdır” dedi.

“SİYASETTEN UZAK KALMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Turgut Can Adıgüzel ise açıklamasında, “Atatürk demeye çekinen insanların partide yüksek mevkilerde görev alması sebebiyle böyle bir karar aldım. Bir süre siyasetten uzak kalmayı düşünüyorum” dedi.

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