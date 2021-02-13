CHP’den AKP’li Özkan’a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada AKP Grup Başkanvekili Özkan'ın yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin “Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak” sözlerine tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TARİH BİZİ HAKLI ÇIKARDI”

“16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920'de Meclis'i açtığını, 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyeti ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp saraya devreden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa ‘yıkıcı bir irade' olabileceğini, kurucu iradenin ve Cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerini olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı.”

“HİÇBİR PARTİ KURUCU DEĞERLERİMİZLE BU KADAR KAVGA ETMEDİ”

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar, yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, Parlamentomuzu açan, cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle hiç bu kadar kavga etmedi” diyen Özel, “İktidarları boyunca kurucu değerlerimizle kavga eden bu siyasi iktidarın temsilcileri birkaç hafta önce, milli kurtuluş mücadelemize karşı çıkan, Kuvayı Milliye'ye ve Ankara hükümetinin tam karşısında konumlanan İskilipli Atıf Hoca'yı bir Kuvayı Milliye kahramanıymış gibi valisiyle, rektörüyle, vekiliyle andı” ifadelerini kullandı.

“AMACININ KURULUŞ İRADESİNİ YIKMAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, partisini Kuvayı Milliye'nin karşısında konumlandırdığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Bu iktidarın Ayasofya'ya başimam olarak atadığı kişi Anayasa'dan laiklik çıkarılmasını savundu. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanvekili Cahit Özkan, arkalarında ne parlamentoda ne halk nezdinde yeterli destek bulunmadan bir kuruluş Anayasası'ndan bahsediyor.

*Cahit Özkan'ın bu sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılına yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladıkları bu yeni Anayasayla niyetlenenin kuruluş felsefesinin kazanımlarını yok etmek hatta kuruluş iradesini yıkmak olduğunu gösteriyor.

“KARŞILARINDA 84 MİLYONUN TAMAMINI BULURLAR”

*Cahit Özkan'a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, Cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'.

*Bu Cumhuriyet o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki, bu Cumhuriyetin kurucu değerleri, vatandaşlarımız tarafından o kadar içselleştirilmiştir ki, onu yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, genciyle yaşlısıyla, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle 84 milyonun tamamını bulurlar.

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