CHP’li Başarır: Yollar bomboş ama köprüye günlük 6 milyon TL ödüyoruz

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde Osmangazi Köprüsü üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, iktidara seslenerek, “Kamu zararı olan tüm yatırımları kamulaştıracağız” dedi.

“YOLLAR BOŞ AMA GEÇİŞ GARANTİSİ VAR”

Köprünün videosunu çeken CHP'li Başarır, “Bugün sokağa çıkma yasağı var. Yollar bomboş ama biz her gün için beşli çeteye, 40 bin araç garantisi vermişiz. 2021 yılı zamlarına göre; otomobiller için geçiş ücreti 147.5 TL oldu. Bir günde bu rakam 6 milyon TL yapar” diyerek verilen rakamı ve geçiş garanti ücretlerini eleştirdi.

“TÜM VATANDAŞLARA YASAK VAR AMA…”

CHP'li Başarır daha sonra şu görüşlere yer verdi:

“İşçiye pandemi, köylüye pandemi, memura pandemi ama bu beyefendilere yasak ve pandemi yok. Her gün 6 milyon TL'yi ödüyoruz. Verilen geçiş garantileri, vatandaşımızın cebinden çıkarken ve salgın döneminde vatandaşımıza aylık yardım bile yapılmazken, bu ‘Beşli Çete' ye ise devlet eliyle geçiş garantileri üzerinden yardım yapılmaktadır.”

Başarır, daha sonra CHP'nin ‘Kamulaştırma' çağrısını yineledi ve meydana gelen kamu zararına dikkat çekti.

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