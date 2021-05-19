CHP’li Başarır’dan Soylu’ya: Hadi Özışık kim? Neden koruma verdin?

Konu ile ilgili değerlendirmesinin görüntüsünü basına servis eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şu soruları yöneltti, ifadeleri kullandı:

* Hadi Özışık’a koruma verdin 2017’de… Bununla ilgili savcılığa uydurma bir dilekçe verip tehdit dilekçesi ile sana başvurdu mu? Ben verdiğini biliyorum.

* Savcılıkta kayıt var, bakanlıkta başvuru var, korumaların isimleri belli. Neden veriyorsun? Hadi Özışık kim? Hangi sıfatla benim polisim onu korumak zorunda kalıyor? Benim polisimin görevi 84 milyonun huzurunu güvenliğini korumak mı, senin yakın arkadaş, eş, dost mafyayı korumak mı?

* Bence devleti daha fazla kirletmeyin ve bir an önce istifa edin. Bakın soruşturma açıldı diyorsunuz, o savcılar nereye yazı yazacak?

* Polise jandarmaya. Peki, kime bağlı? Size. Siz o koltukta oturduğunuz sürece o polis, o jandarma o savcı rahat görevini yapabilir mi? Ülkenin ve soruşturmanın selameti açısından bir an önce o koltuğu bırakın Sayın Soylu bırakın.