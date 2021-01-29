CHP’li başkan hacizlere isyan etti: Belediye binası da alın, biz çadırda hizmet veririz

AKP’den görevi aldıktan sonra 8 Nisan’da belediyeye giden Başkan Cemil Deveci’nin ilk görev gününde belediyenin bütün alacaklarına icra konulmuştu.

Ardından yine AKP döneminden kalan borçlar için memurların ofis malzemeleri, sosyal tesislerin gelirler ve malzemeleri, belediye binasındaki çay ocağındaki bütün malzemelere, kilit parke taş makinesine, Başkan Deveci’nin makam odasındaki malzemelere kadar haciz gelmişti. Son olarak ise belediyeye ait düğün salonlarının da içinde bulunduğu ek hizmet binasına haciz konulması üzerine Başkan Deveci isyan etti.

İKİ YILDIR KAPIDAN HACİZ MEMURLARI EKSİK OLMADI

Vatandaşlara hizmet veren ve düğün salonlarının bulunduğu ek binaya gelen haciz işlemine tepki gösteren Başkan Cemil Deveci, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 2 yıllık süreçte belediyenin kapısından icra memurlarının eksik olmadı. Atakumlulara hizmet veren ek binaya haciz geliyor. Bu hukuk dışı bir şey. Kamu hizmet binalarının satışına karar veriliyor. İcra memuru kimseye sormadan geliyor ve tespit yapıyor. Mahkeme de icra memurunun raporuna dayanarak, bizim itirazlarımızı ve sunduğumuz belgeleri kale almadan karar veriyor” diye konuştu.

Belediyeden alacaklı olan kişilerin iktidara yakın isimler olduğunu ileri süren Başkan Deveci, şunları söyledi:

– Kamuya hizmet verdiğimiz yerleri satmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Kamu binasını satacaksanız buyurun Atakum Belediyesi hizmet binasını da satın. Biz bu halkına çadırda da hizmet ederiz. Halkının malını, parasını çalmıyorum, çaldırmıyorum. Kimseye de yedirmeyeceğim. İki yıldır yapmaya çalıştığım şey bu.

TÜM GÜCÜMLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

– Belediyenin borcu var. Devletten kredi talep ettik. Sadece bizim değil, tüm belediyelerin esnafa borcu var. Bu sıkıntılı dönemde bizde, diğer belediyelerde borçlarını ödeyebilsin. Devlet bize kredi açsın. O belediye başkanları da han, hamam yaptırmasınlar esnafa olan borçlarını ödeyebilsinler. Ticaret, sanayi ve esnaf odaları belediyelerden, kamu kuruluşlarından alacakları olan üyelerine destek olsunlar. Devlet buna bir çözüm bulsun. Burası devletin bir organı, biz elbette borcumuzu ödeyeceğiz ama devletin hizmet alanlarını yok pahasına satarak değil. Buna tüm gücümle engel olmaya çalışacağım.

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