CHP’li belediye cami yapmak istedi, AKP’liler karşı çıktı

Bolu Belediyesi Meclisi toplantısı ocak ayı ikinci oturumunda konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye bütçesini kullanarak Borazanlar Mahallesi'nde cami yaptırmak istediklerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini ve cami yapılması için yerlerini belediyeye verdiklerini vurgulayan Özcan, şunları söyledi:

– İlk kez belediyenin bütçesinden yapacağız. Tabi ki de bağış kampanyası yapacağız ama ilk defa kendi bütçemiz ile yapacağız. 480 metre kare bir alanı vardı Hüseyin Amca'nın. O yeri bize verdi. Hüseyin Özsoy'un da yaklaşık 300 metre kare bir alanı vardı. O da bize verdi. Allah ikisinden de razı olsun. Bir başka 300 metre kare yeri olan vardı. O bize vermedi.

– Bizim burada toplamamız gereken 1240 metrekare alan var. 780 metrekaresi tamamlandı. Sözünü verenler ile birlikte 1200 metrekareye çıkaracağız ve o bölgede hızlı bir şekilde Bolu Belediyesi olarak cami yapmak istiyoruz. Farklı bir mimarisi olan ve değişik bir cami olacak. İhtiyaç da var çünkü nüfus yoğunluğu olan bir bölge.

AKP GRUBU KARŞI ÇIKTI

Başkan Özcan'ın cami yaptırma teklifine AKP grubu tepki gösterdi. AKP’li meclis üyeleri cami yapılacak olan alanın ilköğretim alanı olduğunu, karşısında alkollü bir mekân bulunduğunu belirterek teklife karşı çıktı.

Başkan Özcan, ise cami yaptırmakta kararlı olduğunu ancak yargı yoluna gitmek isteyen varsa gidebileceğini söyleyerek, “Arkadaşlar mahkemeye müracaat ederse mahkeme de şartlar uygun değil derse uygulama duracaktır. Mahkeme kararına karşı biz de saygılı oluruz” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA CHP'Lİ BİR BELEDİYE CAMİ YAPTIRMAK İSTİYOR

AKP grubundan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Başkan Özcan, şunları söyledi:

– İlk defa CHP'li bir belediye cami yaptırmak istiyor ona da karşı çıkıyorsunuz. Karşısında lokanta varmış, meyhane varmış. Karşısındakini kapatırız. Biz Allah'a inanan insanlarız. İbadetin farz olduğunu düşünen insanlarız. Türkiye'de belediye olarak ilk kez kendi bütçemizden cami yapmak istiyoruz. Biz o 780 metre kare alanı, 1240 metre kareye tamamlarız.

YETERİNCE OKUL ALANIMIZ VAR

– Burasının okul olma ihtimali binde bir. Neden binde bir? 117 tane hissedar var. Dolayısıyla bazılarından söz aldım. Bazılarından da söz alırım diye düşünüyorum. Kırmazlar beni diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde camiyi yaptırmaya başlayacağız. Milli Eğitim dava açıp, iptal ettirip camiyi yıkmaya çalışmaz. Yeterince okul alanımız var. Okulun yapılmasında da katkıda bulunuruz.

İHTİYACI OLMAYAN YERE ZATEN YAPMAYIZ

– Bu bölgede camiye ihtiyaç var. İhtiyacı olmayan yere ben cami yapılmasına sıcak bakmam zaten. İhtiyacı olmayan yere okul yapılmasına da sıcak bakmam. 117 hisseyi Milli Eğitim nasıl toplayacak? Okulun yapılması konusunda da her türlü desteği veririz” şeklinde konuştu.