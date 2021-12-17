CHP’li belediyede en düşük maaş 5 bin TL oldu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.
Çerçioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:
*Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5.000 TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.