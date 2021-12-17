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CHP’li belediyede en düşük maaş 5 bin TL oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

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CHP’li belediyede en düşük maaş 5 bin TL oldu

Çerçioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

*Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5.000 TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.

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