CHP’li Gürsel Tekin: Kanal İstanbul raporu yok hükmünde

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul projesinin bilirkişi heyetinden bir akademisyenin tehdit ve baskı gördüğünü belirterek görevinden çekildiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunun CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'un doğasının, kültürünün, tarihinin ve insanının yıkımı demektir. Kamuoyuna ‘çılgın proje' olarak duyurulan projede, bir bilirkişi ‘tehdit edildim' şeklinde açıklama yaparak ayrılabiliyorsa hep söylediğimiz gibi bu proje bilimsel olmadığı gibi artık şaibelidir de” ifadesini kullandı.

İSTİFA ETMELERİ GEREKİR

Tekin “Deprem İstanbul'da sinsice zaman kollarken, insanlarımız salgınla ve ekonomik krizle cebelleşirken, bilimsel verilerle değil de verilen talimatlarla oluşturulan bu rapor artık yok hükmündedir. Talimatla ve tehditle düzenlenmiş olduğu deşifre olan rapor ortada dururken, diğer bilirkişiler de, kendilerine tevdi olunan görevi bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirme şartları kalmadığı için çok geçmeden istifa etmeleri gerekmektedir” diye konuştu. Bilim insanlarının şaibe altında bırakıldığını vurgulayan Tekin şöyle devam etti:

BİLİMSEL YOLSUZLUK

– Hayatını bileme adamış bu insanları kendi politik çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen iktidar, İstanbul'a ihanet etmeye devam ediyor. Bu proje İstanbul için bir yıkım projesi olmanın da ötesine geçti. Süreç yok hükmündedir. Ben yaptım oldu, mantığıyla, akla, bilime aykırı Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilme lüksü yoktur.

– Kamu yararı adı altında yapıldığı söylenen bir projede bile bilimsel bir yolsuzluk yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Kanal İstanbul Projesi ÇED sürecinin derhal sona erdirilmesi ve projeye karşı açılan tüm davaların akabinde düşürülmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan başta bilim insanlarının üzerindeki şaibe olmak üzere tüm tartışmalara son vermek adına bu projeyi iptal etmelidir.

İlginizi Çekebilir Bilirkişi Kanal İstanbul projesinden çekildi! TMMOB: ÇED raporu şaibelidir!