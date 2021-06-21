CHP’li Öztrak Erdoğan’ın o fotoğrafını gösterip sordu: Levon Termendzhyan nasıl Lev Aslan Dermen oldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın önceki gün ‘suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak’ iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Öztrak şunları söyledi:

“ZARRAB'IN CEBİNE GİRECEK KADAR KÜÇÜLDÜLER”

*Bu ülkede bakanlar 30 yaşındaki İranlı Reza Zarrab'ın cebine girecek kadar küçüldüler. Elbise askılarından, ayakkabı kutularından evlerdeki kasalardan sıfırlanamayan rüşvet paraları ortalığa saçıldı. Türkiye bu rezilliklerle hukuk ve yargı önünde yüzleşemedi, hesaplaşamadı.

*TBMM'nin hazırladığı araştırma raporu dahi sümen altı edildi. Bununla da yetinmediler şanlı bayrağımızı bu rüşvetçiye dekor yapmaya kalktılar. ‘Cari açığımızı kapattı’ diyerek bu rüşvetçiye ödül veren dünya üzerindeki ilk hükümet oldular. Ardından bu şahıs Türkiye'den kaçtı.

*ABD'de itirafçı oldu. ABD'ye Irak'ta askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde verilmeyen nota bu rüşvetçi için tam 2 kez verildi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI BU İKTİDAR İÇİN BU KADAR MI UCUZ?”

*Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? (Erdoğan ile Korkmaz ve ortaklarının verdiği fotoğraf) Sezgin Baran Korkmaz, şu anda Avusturya'da, ABD'nin isteğiyle gözaltında.

*Onun yanındaki Jacob Kingston, bu da ABD'de, kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan… Bu fotoğrafta olmayan, ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan, Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var; Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan.

*Bu kişi sonradan Lev Aslan Dermen olmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının, 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor.

*Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termendzhyan'ın, Belize vatandaşlığı almak için, Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca, Belize Parlamentosu ve yargısı ayağa kalktı ve rüşvet alan bu bakan da görevinden oluyor. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor?

*Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl alıyor? İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf, Ermeni Levon Termendzhyan oluyor Lev Aslan Dermen. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye vatandaşı oluyor?

*Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz?

“10 MİLYON EURO RÜŞVETİ ALACAK KLİK KİMDİ?”

*Hafta sonu öğrendik ki; Amerika Birleşik Devletleri yargısı, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konarak, ABD Hazinesi'ne devrini istemiş. Biz haftalardır, kara para aklama suçundan aranan ve yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz hakkında, buradan soruyoruz.

*Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir konmuşken, yurtdışına çıkışı yasaklanmışken, ‘olmayan' bir MASAK raporuna dayanarak, bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurtdışına çıkış yasağı nasıl kaldırıldı? Mal varlığı üzerindeki tedbirin ivedilikle kaldırılmasını isteyen, başsavcı vekilini hangi güç ve kimler Adalet Bakan Yardımcısı yaptı?

*Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu şaibeli işler için neden hala inceleme başlatmıyor? Sezgin Baran Korkmaz, yurtdışına kaçmadan hemen önce, İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı mı? Türkiye'de sözde bir gazetecinin, Sezgin Baran Korkmaz ile bir klik arasında çantacılık yaptığı, bu kliğe verilmek üzere 10 milyon euro istediği artık ortada. Bu 10 milyon euro rüşveti alacak klik kimdi? Bu kliğin içinde siyasetçiler, hakim ve savcılar var mıydı?

“BAZI KARANLIK ELLER BU DOSYALARA MÜDAHALE ETTİ”

*Ne yazık ki bu ve buna benzer sorular, Türkiye'de yargı önünde cevaplanamadı. Bazı karanlık eller bu dosyalara müdahale etti. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına kaçmasını sağladı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz ya Avusturya, ya da ABD mahkemelerinde yargılanacak.

*Türkiye'de dinlenemeyen ses kayıtları, tıpkı Reza Zarrab olayında olduğu gibi, buralarda dinlenecek, yeri zamanı geldiğinde de, ülkemize karşı kullanılmak üzere saklanacak. Milli güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimiz, bir kez daha yara alacak. Bundan bin 600 yıl önce büyük bir filozof; ‘Adalet ortadan kalkarsa, hükümet büyük soyguncu çetelerinden başka ne olur?' demişti.

*Genel Başkanımız da, ‘Hukukun üstünlüğünden vazgeçerseniz, devlet organize suç örgütüne dönüşür' diye ülkeyi yönetenleri kaç defa uyardı. Bunlar cürüm ve çamur ittifakına dönüştüler. Sonunda bu ittifakın ev ahalisinden olan, bir suç örgütü elebaşı, ‘Biz hepimiz aileyiz.

*Her suçta beraberiz' dedi. İçişleri Bakanı çıktı; ‘Suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var' dedi. Sözde gazetecilerin, 10 milyon euro rüşvete aracılık ettiği anlaşıldı. Ama savcılar bir türlü harekete geçmedi.

“ERDOĞAN SUSUYOR”

*Erdoğan susuyor, AK Parti MKYK'sı susuyor. Havuz medyası susuyor. Sanki hepsi mafyanın ‘omerta yeminini', yani suskunluk yeminini etmişler. Ondan sorna da Erdoğan çıkıyor örgütlerine de suskunluk yemini ettiriyor. ‘Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından, en ufak bir laf etmeyeceğiz' diyerek, herkese susun talimatı veriyor.

*Erdoğan şahsım hükümeti ve Cumhur İttifakı mafyayla ittifak yapıyor, teröristlerle masaya oturuyor, onlarla aynı yolda yürüdüğünü itiraf ediyor, sonra da pişkin bir edayla muhalefeti itham ediyor. Çamur ve cürüm İttifakı sussa da, kabahatini iftira ederek, çamur atarak kapatmaya çalışsa da, yaşanan kirlenme, ülkemizin uluslararası itibarını, konumunu her alanda dibe çekiyor.

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