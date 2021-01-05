CHP’li üyeler AKP ve MHP ile işbirliği yaptı

İzmir Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında alışılagelmişin dışında bir tablo oluştu. CHP'li üyeler partilerinin aldığı grup kararına uymadı. Olay şöyle gelişti: Belediye meclisi, denetim komisyonu oylaması için bir araya geldi. CHP Grup Başkan Vekili İzel Zenginobuz Derinsu, grup toplantısında seçim için belirlenen listeyi meclise sundu. Derinsu, partinin komisyon için önerdiği adaylarının Ali Kavasu, Meral Yiğit, Sercan Doğan ve İzel Zenginobuz Derinsu olduğunu açıkladı.

Ancak, CHP'li üyeler Murat Serim, Levent Çağlarsu, Bengü Sayköse, Ünal Işık grup kararına uymayarak bireysel adaylıklarını açıkladı. Dört CHP'li üye, AKP'lilerin oy desteği ile denetim komisyonuna seçildi. Bu üyeler ile birlikte AKP'den aday olan Uğur İnan Atmaca da denetim komisyonuna girdi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN CHP'Lİ ÜYELERE TEPKİ

Gizli oylama ile yapılan seçim sonuçlarını açıklayan CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, grup kararına uymayan partililerine tepki gösterdi. Arda, “Bazı arkadaşlarımız CHP grup toplantısının yapıldığı salonun önünde bekleyip, özellikle katılmayıp, çeşitli bahanelerle grup kararını alınmasına engel teşkil edecek hareketlerde bulunup, partimizin aldığı karara uymadılar. Faaliyet raporumuzun oylanması sırasında da grup kararına aykırı olarak oy vermeyen, vermediği gibi oy vermemek için meclisimize katılmayan bu CHP'li arkadaşlarımız, AKP'nin oyları ila denetim komisyonuna seçilmişlerdir. Görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DÖRT CHP'Lİ DE AKP'YE OY VERDİ

CHP Grup toplantısına başkanlık eden belediye meclisi üyesi İzel Zenginobuz Derinsu yaşananların detayları hakkında bilgi vererek şu açıklamayı yatı:

* İlçe başkanımız yaklaşık 50 gündür Covid – 19 hastalığı ile mücadele ediyor. Bu nedenle grup toplantısına katılamadı. Toplantıya başkanlık etmem için beni görevlendirdi.

* Meclis toplantısı öncesi bir araya geldiğimiz grubumuza söz konusu dört üyemiz katılamayacaklarını bildirdiler. O esnada kapının önünde AKP'liler ile birlikteydiler. Biz katılan arkadaşlarımız ile grup toplantımızı yaptık. Beş kişilik denetim komisyonu için adaylarımızı oybirliği ile kararlaştırdık.

* Grup kararını, aramıza katılmayan bu dört üyemize de sözlü olarak bildirdik. Fakat meclis toplantısındaki oylamada dört üyemiz bireysel adaylıklarını koydular.

* Yapılan oylamada AKP ve MHP üyelerinin desteğini alarak komisyona seçildiler. Toplantıya 9 AKP'li üyeden 6'sı ile iki MHP'li üye katıldı. Cumhur İttifakı üyelerinin bu CHP'li dört kişiye oy verdikleri anlaşıldı.

Ayrıca, AKP'nin komisyona aday gösterdiği kişiye de 12 oy çıktı. Böylece, söz konusu dört CHP'li üyenin de AKP üyesine oy verdiği ortaya çıktı.

* Ben parti disiplinine aykırı hareket eden arkadaşlarımızın kişisel hırs içinde olduklarını düşünüyorum. Grup kararımıza uymayarak AKP ve MHP üyeleri ile işbirliği yapan dört üyemizin davranışlarını, gereğinin yapılması talebi ile il başkanlığımıza bildirdim.