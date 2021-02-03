CHP’li vekilden dağ keçisi avına çıkan savcıya tepki

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür ilçesinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve korucunun dağ keçisi avlanmaya çıkmalarını ve bir dağ keçisini yaraladıkları iddiasını meclis gündemine taşıdı.

Yasağa rağmen dağ keçisi avına çıkılmasıyla ilgili yasal işlemlerin yapıldığını belirten Polat Şaroğlu, yörede kutsal olarak kabul edilen dağ keçilerinin zarar görmemeleri için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Yaşanan olay ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Şaroğlu şunları söyledi:

YETKİSİNİ KULLARAK BASKI YAPIYOR

– Bizim yöremiz için kutsal olan yaban keçilerine onlarca hatta yüzlerce kez avlanma girişimlerinde bulunuldu ve maalesef avlanıldı da. Ancak toplumumuzun bu konudaki duyarlılığı sayesinde birçok yaban keçisinin hayatı da kurtuldu. Yine Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaban keçisi avlanması vakasını yaşadık ve bu ilçede yaşanan ikinci avlanma vakası. Bu konuyla ilgili bize gelen bilgide bir savcının ve bir korucunun bölgede avlanma yaptığını bildirdiler.

– Dağ keçisi avlamak için bölgede bulunan savcının yetkisini kullanarak baskı yaptığı söyleniyordu. Bizde bunun üzerine Valimiz ve Alay komutanımızla devreye girdik bu avlanma olayının üzerinin kapatılmamasının üzerinde durmaya çalıştık ve olayla ilgili işlem ve tutanaklar tutuldu. Ancak vurulan hayvana ulaşılmadı sadece kan izleri bulunabildi. Ama iki gündür aramanın devam ettiği dağ keçisinin ölü ya da yaralı olarak bulunmaya çalışılıyor. Bölgemizde dağ keçisinin avlanması olayını Meclis’e de taşıdık.

BÖYLE BİR SALDIRI YAPAN BİR ŞAHSIN VERDİĞİ KARARLAR TARTIŞILIR

– Bir savcının dağ keçisi avlamaya çalışmasını ne vicdani ne de hukuki buluyorum. Bugün kanun ve adaleti sağlaması gereken kişinin bir canlının yaşama hakkını elinden alıyorsa acaba hukuku yerine getirirken nasıl bir karar verdiği bile bana şüpheli geliyor. İnsanların olduğu gibi hayvanlarında yaşam hakkı var böyle bir değere saldırı yapan bir şahsın verdiği kararlar bence tartışılır.”