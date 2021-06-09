CHP’li vekiller o görüntüleri paylaştı: Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, sosyal medyaya yansıyan ve mahkemesinden önce olduğu iddia edilen görüntülere tepki gösterdi.

“DEVLETİN HAKİMİ, MÜTEAHHİTİN OFİSİNE GİDER Mİ?”

Toklu'nun, TOGO Kuleleri'ni yapan firmanın sahibi Uğur Sucu'nun doğum günü partisi olduğu belirtilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Başarır, “Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?” diye sordu.

AÇILIŞTA DA YAN YANA GELMİŞLER

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu'nun bir açılışta yan yana geldiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.