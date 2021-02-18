CHP’li Volkan Berber’e saldırı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ne kuaför dükkanı bulunan CHP'li Volkan Berber üç kişi tarafından darp edildi. İşyerinin bulunduğu Yalı Mahallesi'ndeki sokakta bir süre bekleyen üç şahıs, Berber'in dükkandan dışarı çıkması üzerine saldırıya geçti. Planlı bir saldırıya maruz kaldığını söyleyen Volkan Berber, yaşananları SÖZCÜ'ye şöyle anlattı.

“ÖNCE LAF ATTILAR, SONRA SALDIRDILAR”

*İşyerimden çıktım. Sokağın köşesinde oturan üç kişi beni görünce hemen ayağa kalktılar. Bana laf atarak, “Ne bakıyorsun” dediler. “Bakmıyorum kardeşim, yolumda yürüyorum” dedim. “Hatta ben burada esnafım, hava soğuk, gelin size çay ısmarlayayım” dedim. “Yok, yok, sen bize bakıyorsun” dediler ve üçü birden hücum ettiler. Belli ki olay çıkarmak için gelmişlerdi.

*Tekme ve yumrukla saldırdılar. Darbelerden kurtulmak için kendimi yere bıraktım. O esnada biri yandan suratıma sert bir tekme attı. O zaman yüzüm dağıldı, dudağım ve kaşım patladı, burnum kırıldı. Yüzüme çok sayıda dikiş atıldı. Arabanın içinde beklerken bir hayli alkol almışlar. Bir tanesinde bıçak varmış.

Henüz hastanede olduğunu belirten Volkan Berber, tedavisinin tamamlanmasından sonra polis merkezine giderek şikayetçi olacağını söyledi. Yıllarca MHP'de siyaset yaptıktan sonra İYİ Parti Karşıyaka İlçe Teşkilatı'nın kuruculuğunu yaptığını ve daha sonra CHP'ye geçtiğini söyleyen Berber, “Benim şiddetle işim olmaz. Kimseyle bir husumetim yoktur. Ancak etkili bir kitlem vardır ve yaptığım siyasal çalışmalar bazı kesimleri rahatsız etmiş olabilir” dedi.

“FACEBOOK'TA MHP'LİLER İLE TARTIŞMIŞTIM”

Şu anda olayın çok sıcak olduğunu ve kimseyi töhmet altında bırakmak istemediğini vurgulayan Berber, iki gün önce sosyal medyada MHP'lilerle tartışma yaşadığını ifade etti.

Berber, “Facebook'ta MHP'lilerin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP hakkında PKK'lı terörist şeklindeki ithamlarını görünce, buna dair saygılı bir üslupla karşılık verdim. Facebbok'un yorum bölümünde, MHP Karşıyaka İlçe Başkanı, MHP'li Belediye Meclisi Üyesi ve Ülkü Ocakları Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık ettikleri şeklinde düşüncelerimi yazdım. Bu tartışmanın ardından bu olayın yaşanması manidar. Bu saldırıların bizi yıldıracağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar” diye konuştu.