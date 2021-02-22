CHP’li yöneticiye Cumhurbaşkanı’na hakaretten ceza

CHP Aydın İl Örgütü’nün geçen yıl 9 Şubat’ta düzenlediği kongrede partili kadınların, hem cinslerine yönelik şiddet, taciz ve cinayetlere tepki olarak Şili’de başlayıp dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ dansını gerçekleştirmişti. Dansı, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” olarak değerlendiren mahkeme, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

İKTİDARIN ELEŞTİRİYE AÇIK OLMA ZORUNLULUĞU VARDIR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka şarkının sözlerinin enternasyonal olduğunu, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada bir hakaret yoktur burada Kadın haklarına yönelik yaşam Hakkı bir savunma vardır. Evet bir eleştiri vardır ama iktidarın da eleştiriye açık olması zorunluluğu vardır” dedi.

ÜSTÜNLERİN HUKUKU VURGUSU

Verilen kararla Türkiye'nin kadınların dans edip şarkı söylediği için mahkum edildiği bir ülke olarak tarihe geçtiğini söyleyen Nazlıaka, “Ne yazık ki bugün insan haklarıyla hatta düşünce ve ifade özgürlüğü ile de asla bağdaşmayacak olan bir mahkeme kararı verildi. Bu karara göre Türkiye dünyada kadınların dans edip şarkı söylediği için yargılandı tek ülke olma sıfatına nail oldu. Ne yazık ki her geçen gün hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz” diyerek “Hiç kimse bizi yargı ile terbiye etmeye çalışmasın” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİNİN VE HUKUKUN TABUTUNA ÇİVİ

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'da tüm dünyada yapılan bir dans yapıldığı için verilen cezanın demokrasinin ve hukukun tabutuna çakılan çivi olduğunu belirterek, “Türkiye'de demokrasi ve hukuk tekrar inşa edilinceye kadar mücadele edeceğiz. Kadınlarımız asla yalnız yürümeyecekler” dedi. Başkanı Ayşe Özdemir'de mahkemenin karar duruşmasında kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

LAS TESİS NEDİR?

Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.