CHP’nin toplatılan afişleri için vatandaş ne diyor?

Aksoy Araştırma'nın CHP'nin “128 Milyar dolar nerede?” afişlerine ilişkin yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar verdi.

Soruları yanıtlayan yurttaşların yüzde yüzde 66.7'si “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin cumhurbaşkanına hakaret içermediğini söylerken, yüzde 33.7'si cumhurbaşkanına karşı hakaret içerdiğini düşündüğünü belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI

Araştırmada en çok dikkat çeken detay ise Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin seçmeninin yüzde 51.8'inin “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret içermediğini söylemesi oldu. Aynı soruya AKP seçmeninin yüzde 62'si “Hakaret içermektedir”, yüzde 38'i ise “Hakaret içermemektedir” yanıtını verdi.

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı'nda ise CHP ve İYİ Parti seçmeni büyük çoğunlukla afişlerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içermediği görüşünü paylaştı. CHP seçmeninin yüzde 94.7'si “Afişler hakaret içermemektedir” derken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 92'si afişlerin hakaret içermediğini belirtti. HDP seçmenin de yüzde 98'i “128 Milyar dolar nerede?” afişlerinin Cumhurbaşkanı'na hakaret içermediğini dile getirdi.