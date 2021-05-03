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Çiftçiye verilmeyen para nostaljik radyoya yatırılıyor

AKP iktidarı döneminde çiftçinin borcu 72 kat arttı. Çiftçi, borç batağındayken Tarım ve Orman Bakanlığı ise promosyon ürünler için ihale yapıyor...

Deniz AYHAN
Güncellenme: 06:31, 03/05/2021
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Çiftçiye verilmeyen para nostaljik radyoya yatırılıyor

2003'te 2.5 milyar TL olan çiftçi borcu, 180 milyar TL'yi buldu. Çiftçi borç batağındayken Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ise 15 Nisan 2021'de hediyelik eşya ve tanıtım ihalesine çıktı. Kurum, 50 bin bitki çayı, 7 bin bitki yağı, bin nostaljik radyo, 300 bin ıslak mendil, 200 bin bardak ve 10 bin adet  kaşık satın alacak.

Orman Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda da promosyon ihalelerine çıkarak vatandaşa ve ziyaretçilerine yüzbinlerce TL değerinde ürün dağıtmıştı. 2019'da promosyonlara 520 bin TL harcanırken bu rakam 2020'de ise 563 bin TL'yi buldu.

 

Yayınlanma Tarihi:06:00,