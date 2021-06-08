Çiftlik Bank davasında önemli gelişme

Kar vaadiyle dolandırılan binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari olan ve tutuklusu bulunmayan 20 sanıklı davaya devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı, müvekkilinin Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesini talep etti.

Sanıklar Hakkı Cangül ile Faruk Cangül'ün avukatı ise müvekkillerinin banka hesabına konulan tedbirin, banka kredisini ödemek üzere kaldırılmasını istedi. Sanık Savaş Yıkılmaz'ın avukatı da müvekkilinin banka hesabındaki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

İSTİNABE YOLUYLA DİNLENMESİ TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Kaya ve Cengiz Samur hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı uygulanan sanıklar hakkındaki adli adli kontrol kararının devamına karar vererek, Amerika’da bulunan firari sanık Cengiz Samur’un istinabe yoluyla dinlenmesi talebini de reddetti.

Sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik taleplerini de reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istenmişti.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sanıklar hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak 28 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmiş, dosyası ayrılan 28 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.