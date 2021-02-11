Çiftlikte kaçak kesime ceza yağdı

Olay, Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bir hayvan çiftliğinde kaçak hayvan kesimi yapıldığına dair ihbar geldi.

Gelen ihbar üzerine Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri çiftliğe baskın düzenledi.

İMHA EDİLDİ

Yapılan baskın sonrasında, izinsiz kesim yaptığı tespit edilen çiftlik sahibi R.D.'ye 15 bin 200 lira para cezası uygulanırken, kesim yapılan alan mühürlendi. El konulan etler Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince gömülerek imha edildi.

“ZARAR ETMEYEYİM DİYE KESTİM”

Olay sırasında ekiplere tepki gösteren R.D.’nin eşi S.D. ise, “Bende buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ben bacağı kırılan hayvanımı ihtiyacım var diye, zarar etmeyeyim diye kestim. Şikayet etmişler. Benim ne yapmam lazım. Ben de sizden yardım istiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok mu? Biz de ekmek yiyoruz. Benim uğraştığım yere gelip baksınlar. Ben adam kesmedim, terörist değilim, uyuşturucu işi yapmadım” dedi. İHA

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