Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı

Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal Mahallesi’nde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.’yı yumruklayarak darp etmişti.

Olaydan sonra Gurur Ş. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı.

BU SEFER KARDEŞİ SALDIRDI

Ayrıca olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Gurur Ş., kardeşi Hüseyin Ş. eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T. isimli şahsın olduğu sırada iş yerine geldi.

Otomobilden inen Hüseyin Ş, elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanın kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca fırlattı. Ardından saldırgan, iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Gurur Ş. ve Hüseyin Ş. adlı kardeşler tutuklanırken, Basri B. ve Doğukan B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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