Çıkarma gemisinden inip yangına müdahale ettiler

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Türkevleri Köyü ve Ören Mahallesi yakınlarında devam eden orman yangını için Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen bir çıkarma gemisi, bir sahil güvenlik karakol botu sahile yanaştı. Sahile çıkan askerler orman yangına müdahale etti.

YAŞAR ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Türkevleri Köyü ile Ören Mahallesi yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle evlerini terk edenlerin tahliye işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen Ç 151 bordo numaralı çıkarma gemisi ile bir adet karakol botu Ören sahiline yanaştı.

ASKERLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Çıkarma gemisinde bulunan ve karaya bordo eden askerler ormanlık arazide devam eden yangına müdahale ettikleri görüldü. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “İhtiyaç halinde bölgedeki vatandaşların denizden tahliye edileceğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir” denildi.

ASKERLERİ GÖRÜNCE MORALİMİZ DÜZELDİ

Ören'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi 43 yaşındaki Altınay Görmüş “Yaklaşık iki gündür bölgede büyük bir korku ve heyecan vardı, bugün askeri gemilerin gelmesi, askerlerimizi burada görmek moralimizi düzeltti, yangın büyürse tahliye edilmesi için kullanılacak gemideki askerler sahildeki yangına da müdahale etti” dedi.