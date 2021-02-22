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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı, 115 milyon lira devretti

Yeni formatına geçmesinin ardından henüz hiç bir çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da devir serisini bugününki çekilişin ardından da devam etti. Haftada üç kere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar "23-35-59-64-75-81-66" oldu.

Güncellenme: 21:58, 22/02/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı, 115 milyon lira devretti

Milli Piyango’nun birçok oyununda değişikliklere gidildi ve yenilikler eklendi. Sayısal Loto çekilişleri artık Çılgın Sayısal Loto adıyla gerçekleşiyor ve bazı farklılıklar içeriyor. İşte Çılgın Sayısal Loto’da 22 Şubat tarihli sonuçlar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 22 Şubat 23. çekiliş sonuçları şu şekilde: 23-35-59-64-75-81-66

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.