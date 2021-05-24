Sayısal Loto sonuçları verileri açıklandı! 24 Mayıs Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Büyük ikramiye verileri yayınlandı! Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online sayfasında canı yayında açıklandı. 6 sayı ve bir jokerin belirlendiği şans oyununda büyük ikramiye 157 milyon 216 bin TL olarak belirlendi.

Çıkan şanslı numaralar 24 Mayıs 2021 62. çekilişi:

Şans oyununda 62. çekiliş gerçekleşti. 90 topun içinde çıkan, Milli Piyango’nun sayfasında yayınlanan sayılar: 7 16 59 69 78 89 (8)

Milli Piyango şans oyununa dair veriler

24 Mayıs’ta tekrardan devir yaşandı. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 2 kişi 199 bin 114 TL 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 238 kişi, 1.673 TL kazanırken, 3 bilen 8.543 kişi 116 TL, 2 bilen 132.789 kişi 11 TL kazandı.

Son 5 oyunda hangi numaralar devretti?

22 Mayıs: 22 Mayıs’ta büyük ikramiye devretti. Devreden numaralar 1 11 56 59 80 81 40 olarak açıklandı. 5 bilen 3 kişi, 170 bin TL, 4 bilen 306 kişi, 1.669 TL, 3 bilen 10.142 kişi, 125 TL, 2 bilen 167.454 kişi ise 11 TL kazandı.

19 Mayıs: 19 Mayıs’ta 60’ıncı çekiliş gerçekleşti. Devreden numaralar 19 Mayıs’ta 10 11 24 53 71 90 77 olarak belirlendi. 5 bilen 5 kişi, 89 bin TL kazanırken, 4 bilen 320 kişi, 1.394 TL ikramiye ödülünü aldı. 3 bilen 10.640 kişi, 104 TL, 2 bilen 163.461 kişi, 10 TL kazandı.

17 Mayıs: Şans oyununda 59’uncu çekiliş gerçekleşti. Şans oyununda devreden numaralar 21 46 48 62 89 90 6 olarak açıklandı. 5 bilen 1 kişi 422 bin TL ikramiye kazandı. 4 bilen 219 kişi, 1.929 TL kazanırken, 3 bilen 8.645 kişi 122 TL, 2 bilen 138.937 kişi 11 TL ikramiye sahibi oldu.

15 Mayıs: Milli Piyango’nun resmi web sitesinde açıklanan numaralar 17 29 52 74 77 85 9 olarak belirlendi. 5 bilen 3 kişi 120 bin TL kazandı. 4 bilen 189 kişi, 1.913 TL kazanırken, 3 bilen 8.090 kişi 111 TL, 2 bilen 121.917 kişi, 11 TL ikramiye sahibi oldu.

12 Mayıs: Şans oyununda 57’nci çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango’nun sayfasından alınan verilere göre çıkan numaralar: 13 43 45 70 76 86 7. 5 bilen 2 kişi 171 bin TL büyük ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 187 kişi, 1.831 TL kazanırken, 3 bilen 7.092 kişi, 12O TL, 2 bilen 113.506 kişi, 11 TL kazandı.