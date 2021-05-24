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Sayısal Loto sonuçları verileri açıklandı! 24 Mayıs Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Sayısal Loto sonuçları, 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 21.30'ta açıklandı. Büyük ikramiye 157 milyon TL olarak açıklanırken, Milli Piyango büyük ikramiye verileri yayınlandı!

Güncellenme: 21:53, 24/05/2021
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Sayısal Loto sonuçları verileri açıklandı! 24 Mayıs Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Büyük ikramiye verileri yayınlandı! Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online sayfasında canı yayında açıklandı. 6 sayı ve bir jokerin belirlendiği şans oyununda büyük ikramiye 157 milyon 216 bin TL olarak belirlendi.

Çıkan şanslı numaralar 24 Mayıs 2021 62. çekilişi:

Şans oyununda 62. çekiliş gerçekleşti. 90 topun içinde çıkan, Milli Piyango’nun sayfasında yayınlanan sayılar: 7 16 59 69 78 89 (8)

Milli Piyango şans oyununa dair veriler

24 Mayıs’ta tekrardan devir yaşandı. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 2 kişi 199 bin 114 TL 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 238 kişi, 1.673 TL kazanırken, 3 bilen 8.543 kişi 116 TL, 2 bilen 132.789 kişi 11 TL kazandı.

Son 5 oyunda hangi numaralar devretti?

22 Mayıs: 22 Mayıs’ta büyük ikramiye devretti. Devreden numaralar 1 11 56 59 80 81 40 olarak açıklandı. 5 bilen 3 kişi, 170 bin TL, 4 bilen 306 kişi, 1.669 TL, 3 bilen 10.142 kişi, 125 TL, 2 bilen 167.454 kişi ise 11 TL kazandı.

19 Mayıs: 19 Mayıs’ta 60’ıncı çekiliş gerçekleşti. Devreden numaralar 19 Mayıs’ta 10 11 24 53 71 90 77 olarak belirlendi. 5 bilen 5 kişi, 89 bin TL kazanırken, 4 bilen 320 kişi, 1.394 TL ikramiye ödülünü aldı. 3 bilen 10.640 kişi, 104 TL, 2 bilen 163.461 kişi, 10 TL kazandı.

17 Mayıs: Şans oyununda 59’uncu çekiliş gerçekleşti. Şans oyununda devreden numaralar 21 46 48 62 89 90 6 olarak açıklandı. 5 bilen 1 kişi 422 bin TL ikramiye kazandı. 4 bilen 219 kişi, 1.929 TL kazanırken, 3 bilen 8.645 kişi 122 TL, 2 bilen 138.937 kişi 11 TL ikramiye sahibi oldu.

15 Mayıs: Milli Piyango’nun resmi web sitesinde açıklanan numaralar 17 29 52 74 77 85 9 olarak belirlendi. 5 bilen 3 kişi 120 bin TL kazandı. 4 bilen 189 kişi, 1.913 TL kazanırken, 3 bilen 8.090 kişi 111 TL, 2 bilen 121.917 kişi, 11 TL ikramiye sahibi oldu.

12 Mayıs: Şans oyununda 57’nci çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango’nun sayfasından alınan verilere göre çıkan numaralar: 13 43 45 70 76 86 7. 5 bilen 2 kişi 171 bin TL büyük ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 187 kişi, 1.831 TL kazanırken, 3 bilen 7.092 kişi, 12O TL, 2 bilen 113.506 kişi, 11 TL kazandı.

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Yayınlanma Tarihi:21:36,