Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Altı veya beş bilen çıkmadı

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam altı veya beş bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Dört doğru tahminde bulunan 238 kişi ise 3 bin 761 lira kazandı.

9 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 9 Ocak tarihli 4. çekilişinde şanslı rakamlar “8-32-33-62-82-83 Joker: 43” olarak açıklandı.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.