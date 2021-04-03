Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı, devir serisi devam ediyor

Milli Piyango’nun birçok oyununda değişikliklere gidildi ve yenilikler eklendi. Sayısal Loto çekilişleri artık Çılgın Sayısal Loto adıyla gerçekleşiyor ve bazı farklılıklar içeriyor. İşte Çılgın Sayısal Loto’da 3 Nisan tarihli sonuçlar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 3 Nisan 40. çekiliş sonuçları şu şekilde: 8-34-39-65-72-73- joker 11

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.