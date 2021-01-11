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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine çıkmadı

Özelleşen Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 100 milyon liraya yaklaşım Çılgın Sayısal Loto’da 5. çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “6-20-32-54-73-88 Joker: 11” oldu.

Güncellenme: 21:55, 11/01/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine çıkmadı

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye için belirlenen şanslı altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11 Ocak Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “6-20-32-54-73-88 Joker: 11” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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