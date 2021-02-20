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Çılgın Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiye 115 liraya dayandı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Ardı ardına gelen devirlerle 100 milyonu aşan büyük ikramiye kuponlarını dolduran vatandaşları heyecanlandırmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar 11-26-33-63-69-83-joker 45 olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:13, 20/02/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiye 115 liraya dayandı

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Şubat Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “11-26-33-63-69-83-joker 45” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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