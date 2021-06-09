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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 165 milyon lirayı aştı

En popüler şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta da binlerce kişi yine şansını denedi. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 165 milyon liraya ulaşırken, bu akşam da kazanan çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazandıran numaralar "“15-26-61-66-79-82- joker 80″ olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:57, 09/06/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 165 milyon lirayı aştı

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

9 Haziran Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları belli oldu; “15-26-61-66-79-82- joker 80

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.