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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 95 milyonu aştı

Kuponlarını dolduran şans oyunu severlerin beklediği Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto'nun 6 Aralık tarihli çekilişinde 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı için yine devir gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da günün şanslı rakamları "1-32-60-62-63-74-joker 20" olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:59, 06/01/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 95 milyonu aştı

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 90 milyon TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 6 Aralık tarihli 3. çekilişinde şanslı rakamlar “1-32-60-62-63-74-joker 20” olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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