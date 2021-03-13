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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye katlanarak büyüyor

Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından devreden büyük ikramiye 125 milyon liraya dayandı. Haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Günün şanslı rakamları "11-19-25-32-54-71-joker 61" olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:10, 13/03/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye katlanarak büyüyor

Aylardır talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar noter huzurunda geçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Dev rakamlara ulaşan büyük ikramiye tutarı 124 milyonu aşarken bu hafta da Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 13 Mart tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 11-19-25-32-54-71-joker 61

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

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