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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte ikramiye kazandıran şanslı numaralar

Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından devreden büyük ikramiye 116 milyon TL aştı. Haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Günün şanslı rakamları "9-26-30-43-54-73- joker 63" olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:56, 24/02/2021
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte ikramiye kazandıran şanslı numaralar

Aylardır talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto’da sonuçlar noter huzurunda geçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Dev rakamlara ulaşan büyük ikramiye tutarı 116 milyonu aşarken bu hafta da Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Şubat tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 9-26-30-43-54-73- joker 63

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

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