Çılgın Sayısal loto sonuçları: Sayısal Loto çekilişinde devir serisi devam ediyor

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi halinde farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansı sunuluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 1-11-56-59-80-81- joker 40

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.