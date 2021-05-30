Cinayet sanığı: Öldürmemi MHP’li başkan istedi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 2013 yılında Fatih Öztürk'ün (26) öldürülmesinden sanık Yeter Çakır, ilk ifadesinde baskı ve tehdit altında Öztürk’ü kendisinin öldürdüğünü söylediğini ancak asıl cinayeti MHP’li Belediye Başkanı Recep Aydın’ın işlediğini iddia etti. Mahkeme, söz konusu cinayette MHP’li Belediye Başkanı Recep Aydın'a ‘Suç delillerini yok etme', ‘gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CESET ORMANLIK ALANDA BULUNMUŞTU

Çeltikçi’de 2013 yılından bu yana kayıp olan Fatih Öztürk'ün cesedi Kocaaliler Köyü'nde ormanlık alanda çürümüş halde bulunmuştu. Yapılan incelemede öldürüldüğü tespit edilen Fatih Öztürk cinayetiyle ilgili Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün önce görülen davada sanık Yeter Çakır, “Recep Aydın, diğer sanık Mümin Ölmez'e makam şoförlüğü ve ihale vaatlerinde bulunan kişidir. Aydın ile ilgili deliller araştırılmamıştır. Aydın'ın tutuklanmasını talep eden savcı sonradan fikir değiştirip sadece delilleri gizlemeden ceza almasını talep etti. Ben hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. İlk ifademi baskı ve tehdit altında verdim. Öztürk'ü öldüren Aydın'dır” diye konuştu.