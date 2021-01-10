Cinayet zanlısı eski polis havalimanında yakalandı

2017 yılında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre cinayeti, o tarihte Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa A.'nın işlediği ileri sürüldü. A. cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Dört yıldır firari olduğu ve emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenilen Mustafa A.'nın olayın ardından Irak'a kaçtığı ve bu ülkenin vatandaşlığına geçerek adını “Hemn Maher K.” olarak değiştirdiği, Irak pasaportunu da bu isimle değiştirdiği öğrenildi.

16 YIL ÖNCE ANNESİNE ÇARPMIŞ

Irak pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapan Mustafa A., dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Irak’ın Erbil kentine gitmek için işlem yaptı. Burada görevli polise “Hemn Maher K.” adına düzenlenen pasaportu gösteren Mustafa A., tedirgin davranışlarda bulundu. Havalimanı polisi, durumundan şüphelenilerek yapılan parmak izi incelemesinde, söz konusu yolcunun Türk uyruklu Mustafa A. olduğunu ve aranıyor kaydının bulunduğunu tespit etti.

Volkan Düzgün’ün, katil zanlısı Mustafa A.'nın annesine 16 yıl önce otomobiliyle çarptığı, yaralanan kadının bir süre tedavi gördüğü öğrenildi. Mustafa A.'nın kazayı unutmayıp yıllar sonra cinayeti işlediği belirtildi. (İHA)

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