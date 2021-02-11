Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Akmeşe Mahallesi’nde 2020 yılının Ocak ayında bir çiftlikte kaçak olarak çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu Kudretullah E., A.M. ve Mukimshah H., yabancı uyruklu 14 yaşındaki erkek E.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

Çocuk durumu birlikte çalıştığı Hamidullah N.’ye anlattı. Çocuğun durumu anlatması sonrasında Hamidullah N. ile A.M. ve Mukimshah H. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken istismara uğrayan E.A., Hamidullah N., ve A.M. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından E.A., Hamidullah N. ve Kudretullah E. isimli 3 şahsı gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Mukimshah H. ise kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şahıslardan Kudretullah E. ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan, E.A. ve Hamidullah N. ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

MAHKEMEDE ÜÇ MAYMNUNU OYNADILAR

E.A., Hamidullah N., ve Kudretullah E. hakkında açılan davada Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme salonunda avukatlar hazır bulunurken sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan ve cinsel istismardan yargılanan Kudretullah E., “Ben Türkiye'ye yeni gelmiştim. Türkçe bilmiyordum. Amacım çalışmaktı. Suçu üstüme yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

Kasten öldürme suçundan yargılanan Hamidullah N., “Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseyi görmedim. Bir şeye dokunmadım. Beraatimi istiyorum “ diye konuştu.

Mahkeme heyeti, ‘cinsel istismar' suçundan yargılanan Kudretullah E.’yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Hamidullah N.'yi ise olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesi ile 10 hapis cezasına çaptırdı.

Kasten adam öldürmekten yargılanan cinsel istismar mağduru E.A.’nın ise beraatine karar verildi. Kaçak olan Mulimshah H. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. (İHA)

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