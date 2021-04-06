Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımına İYİ Parti’den art arda tepki

Çin'in Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından bugün dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Çinli yetkililer yaptıkları paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek tepki dolu bir mesaj yayınladı.

Akşener ve Yavaş, 5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri anmıştı.

YAVAŞ VE AKŞENER'İ ETİKETLEDİLER

Yavaş ve Akşener'in, Çin yönetiminin Sincan'ın Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına yanıt niteliğindeki açıklamada, “Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” denildi. Bu paylaşımda Yavaş ve Akşener etiketlendi.

İYİ PARTİ’DEN ÇİN’E TEPKİ

Çin’in paylaşımına İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından tepki gösterildi. Genel Başkan Meral Akşener’in yer aldığı bir karikatür “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur’lara yaptığınız soykırımı durdurun” notuyla paylaşıldı.

Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımına bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi.

Ağıralioğlu, mesajında “Ne yaparsınız mesela? Hepimizi toplama kamplarına alıp asimile mi edersiniz? Bize işkence mi yaparsınız? Camilerimizi mi yıkarsınız? Doğu Türkistanlı mazlum kardeşlerimize yaptığınız gibi bizi de hapse mi atarsınız? Evlerimize, iffetimize mi musallat olursunuz? Ne yaparsınız?” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Öte yandan Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİŞTİ

Çin'in Sincan bölgesinde 1990'da yaşanan Çin ordusu ile Türkistan İslam Partisi karşı karşıya gelmişti. Yaşanan olaylarda Çin resmi ajansına göre 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin ile birlikte Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye Türkistan İslam Partisi'ni terör örgütü kabul ediliyor. 2002'de ABD tarafından da terör örgütü kabul edilen TİP, 2020 yılında bu listeden çıkarılmıştı.

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