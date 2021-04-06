Çin’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki topladı. Twitter’da yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek mesaj yayınladı.

5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri sosyal medya hesaplarında anan Akşener ve Yavaş’ın paylaşımına karşılık Çin’in Ankara Büyükelçiliği şu açıklamayı yaptı:

* Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.

Söz konusu paylaşım nedeniyle Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı açıklandı.