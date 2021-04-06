Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:10, 06/04/2021
HaberlerGündem
Çin’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki topladı. Twitter’da yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek  mesaj yayınladı.

5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri sosyal medya hesaplarında anan Akşener ve Yavaş’ın paylaşımına karşılık Çin’in Ankara Büyükelçiliği şu açıklamayı yaptı:

* Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.

Söz konusu paylaşım nedeniyle Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı açıklandı.

İlginizi ÇekebilirÇin'den Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tepkiÇin'den Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tepki
Ankara Çin Dışişleri Bakanlığı İYİ Parti Meral Akşener sosyal medya söz Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:18:00,