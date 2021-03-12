İsviçreli firma itiraz etti: Tutuklama kararı çıktı

İsviçre merkezli Mercuria Energy Trading SA isimli bir firma, Tekirdağ merkezli, bakır ve prinç metal ticareti yapan bir firma ile 36 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmayla belirlenen rakam tutarında bakır konteynerlere yüklenerek gemiyle Çin'e gönderilecekti. Ancak Çin'e gönderilen 326 konteynerde bakır yerine kaldırım taşı çıktı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Firma avukatları olayla ilgili şikayetçi olunca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 5 aylık çalışma yaptı. Tekirdağ merkezli firmanın yaklaşık 2 buçuk milyonluk kaldırım taşı satın aldığı belirlendi.

BAKIR VE TAŞLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Araştırmalarda, konteynerlere önce bakır koyarak mühür vurularak gümrükleme yapıldığı, ardından konteyner gemiye götürülürken mühür kırılarak, bakır ve kaldırım taşının değiştirildiği belirlendi. Şüphelilerin bir kaç konteynerlik bakır kullandıkları, konteynerlerden aldıkları bakırları da yeni gümrük işlemi yaparken kullandıkları öne sürüldü.

16 ŞÜPHELİ

Bu şekilde 326 konteynere taş yüklendiği ortaya çıktı. Elde edilen delillerin ardından Mali Polis önceki hafta firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Eş zamanlı gerçekleşen baskında 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, biri savcılıktan biri mahkemeden adli kontrolle serbest kalırken 13 kişi için “Ev hapsi” kararı verildi.

11'İ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Dolandırılan İsviçreli firma, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Mahkeme itirazı haklı bulunca 13 şüpheliden 11‘i hakkında tutuklama kararı verildi. Mali Şube ekipleri o şüphelileri gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. İlk operasyonda bulunamayan firari şüphelinin ise dün yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi.