Çinli yazılımcıları zorla çalıştırıp milyonlarca lira vurgun yaptılar

Operasyon, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre bir suç şebekesi, Çin ve Tayvan gibi ülkelerdeki yazılım mühendislerini iş vaadiyle Türkiye’ye davet etti. Türkiye’ye gelen kadın ve erkek yazılım uzmanları, bir teknoloji firmasında çalışan İ. Ö.(34) ve Ö.B.(28) tarafından İstanbul’da havalimanında karşılandı. Yazılım uzmanları daha sonra da firma sahibi Elmera P.’ye ait şirkete işçi olarak kaydedildi.

PASAPORTLARA EL KOYDULAR İDDİASI

İddiaya göre, çoğu Çinli yazılımcılardan oluşan yabancılar, İstanbul’un çeşitli yerlerinde kiralık olarak tutulan adreslere yerleştirildi. Ancak şebeke üyeleri uzmanların pasaportlarına el koydu. Yazılım uzmanlarına önce oyun programları hazırlatıldı. Daha sonra ise bu oyun programlarından oluşturulan uzantılarla, sanal bahis, kripto para ve porno sayfaları yapmaları istendi.

ZORLA SİTE KURDURDULAR

Evlerde zorla tutuldukları öne sürülen yazılımcılar, şebeke üyelerinin isteklerini yerine getirince büyük bir para vurgunu başladı. Özellikle uzakdoğudaki kullanıcıları hedef alan şebeke, karşılığı olmayan sanal bahis, sanal para ve porno sitesi üzerinden büyük vurgun yaptı.

24 ADRESE BASKIN YAPILDI

Bir çok kişiden haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik araştırmada 24 adres tespit edildi. Adreslere 21 Mayıs günü eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde Çin, Tayvan, Singapur, Uganda ve Türk vatandaşlarının da yer aldığı 115 kişi tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN PARA 53 MİLYON LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon 876 bin dolar (40 milyon 860 bin lira), 11 milyon 908 bin lira, 1 milyon lira değerinde dijital para, 18 bin 315 euro, 17 bin 510 yuan, 42 bin 750 baht, 1705 drahmi, 3 bin 200 dinar ve bir miktar altın ele geçirildi. Ayrıca 254 cep telefonu, 96 diz üstü bilgisayar, 10 tablet, 29 flash disk, 4 kayıt cihazı, 1 dijital soğuk cüzdana el konuldu. Ele geçirilen para ve cüzdanların yaklaşık değerini 53 milyon 250 bin lira olduğu açıklandı. Ancak vurgunun boyutunun çok daha fazla olduğu belirtildi.

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekipleri çete üyesi olduğu öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararı uygularken, mağdur olduğu anlaşılan 91 kişi gerekli adli ve idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Operasyonda polis kamerasına yansıyan görüntülerde açılan bir kasanın ağzına kadar parayla dolu olduğu ortaya çıktı. Kasayı açan şüphelinin ilk ifadesinde paraların, Türkiye’ye yatırım amaçlı getirdiği paralar olduğunu iddia ettiği belirtildi.