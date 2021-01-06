Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği villada hayatının şokunu yaşadı

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde 27 Kasım’da meydana gelen olayda, Irak uyruklu Nabeel Awad Jasim A.H., iddiaya göre telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) adlı kadınla cinsel ilişkiye girmek için bir villaya gitti.

Nabeel Awad Jasim A.H. ile Shurooq Khudhaır A., villanın alt katında bulunduğu sırada üst kattan Ahmed Sabah A. (29), Bryar Amın Khudıda H. (24) ve Y.R.A.A. (23) adlı 3 erkek yanlarına geldi.

FİDYE İSTEDİLER

İddiaya göre 3 erkek, Nabeel Awad Jasim A.H.’yi darbederek, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, ağzını çarşafla kapatarak, alıkoydu. 4 şüpheli, Nabeel Awad Jasim A.H.’nin Irak’taki oğlunu cep telefonuyla görüntülü arayarak 10 bin dolar fidye istedi.

Nabeel Awad Jasim A.H.’nin oğlu fidye vermeyeceğini söyleyince, şüpheliler adamın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev, çelik kasa anahtarı ile pasaportunu gasbetti. 4 kişi daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.’nin Dumlupınar Mahallesi’ndeki evine gitti.

7 SAAT SONRA KURTULDU

Eve girip kasayı açan şüpheliler, 41 bin dolar ile 250 bin Irak Dinarı çaldı. Villaya geri gelen şüpheliler sonrasında Nabeel Awad Jasim A.H.’den otomobilini de aldı ve olay yerini terk etti. 4 kişinin olay yerinde bırakıp gittiği Nabeel Awad Jasim A.H. ise plastik kelepçeden kendi imkanlarıyla kurtuldu.

7 saatlik esaretin ardından villadan çıkan Nabeel Awad Jasim A.H., karayoluna gelerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekiler yardımıyla taksiyle evine gidip, kasayı kontrol eden Nabeel Awad Jasim A.H., paraların yerinde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. 4 kişi Nabeel Awad Jasim A.H.’nin aracı ile kaçarken takibe alındı. Ekipler otomobilin İstanbul’da terk edildiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir araç ile Afyonkarahisar’a geri geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 Ocak günü kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Shurooq Khudhaır A., Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.R.A.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA

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