Cinsel istismardan dava açılan şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

Kadıköy'de 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddiasıyla hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan en az 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Bulut Duman (31) hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şarkıcı Bulut Duman'ın (31) Kadıköy'deki evinde 7 Kasım 2020’de eşcinsel birliktelik yaşadığı A.E.H.'ye (27) bebeğinin cinsel istismarına yönelik teklifte bulunduğu gerekçesiyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 27 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bulut Duman katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

İNTERNETTE TANIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen A.E.H., Bulut Duman ile internet üzerinden tanıştıklarını, kendisini Alp olarak tanıtan Bulut Duman ile ilişkiye girdiklerini, Duman'ın kendisine bebeğinin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğunu savundu. A.E.H., “Çocuğun annesi yoktur. Çocuğun annesinin Gürcistanlı bir taşıyıcı anne olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

BULUT DUMAN'A TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sanık Bulut Duman'ın avukatı ise, “Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin TL talep edilmiştir. ‘Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken yolda tehdit mesajından 3 gün sonra ayağından vurulmuştur. Tehdit mesajından bir gün sonra hakkında istismar şikayeti yapılmıştır. Kendisi psikoloji mezunudur ve psikologdur” dedi.

Mağdurun annesi olarak görünen A.A.’nın müşteki sıfatıyla ifadesinin alınmasına hükmeden mahkeme, Bulut Duman'ın zorla getirilmesine karar verdi.