Clubhouse’da Boğaziçi gözaltısı

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar ilgili Clubhouse uygulamasında yayın yapan 3 kişinin ifade vermek üzere evlerinden alındığı bir kişinin de Twitter’dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Dün Kadıköy’deki eylemlerde birçok öğrencinin gözaltına alınması tepki çekmişti. Bugün de Clubhouse uygulamasında yayın açan moderatörlerin ifade vermek üzere evlerinden alındığı bildirildi.

Gözaltına alınmaları sosyal medya hesabından duyuran Avukat Ali Gül, Clubhouse uygulamasında Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayın yapan 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

“SUÇLAMAYI OKUYUNCA KAHKAHA ATTIK”

Avukat Gül, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

“Bu sabah clubhouseda boğaziçi ile ilgili yayın yapan 4 arkadaşımızı daha almışlar. Şimdi vatan emniyete geldim, alınan arkadaşlardan Ömer’in ifadesine giriyorum. Ömer “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” yazdığı için halkı galeyana getirmekle (216/1) suçlanıyor. Ne diyim bilmiyorum. Suçlamayı okuyunca kahkaha attık karşılıklı. Gülmekten başka bir tepkiyi de hak etmiyor şu suçlama. Arkadaşlarımızı serbest bırakın diyerek halkı tahrik etmek….

Suça konu diğer tivitler: – Boğaziçi Dayanışması’nın okulun önüne insanları davet ettiği tiviti rtlemek -Öğrencilerin otobüs durağından alındığına ilişkin tiviti rt etmek Savcılık özellikle Kadıköy’deki “illegal” eyleme yapılan çağrılara bu suçlamayı yapmaya niyetleniyor.”