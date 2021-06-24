Çocuğa istismarcısı şeyh 4. Yargı Paketi’ne sığınıp tahliye istedi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Eyüp Fatih Şağban, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat etmişti.

Sanık Eyüp Fatih Şağban karar duruşmasıdaki savunmasında, TBMM'ye sunulan ve günlerdir tartışılan 4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliyesini istedi.

Şağban savunmasında, “60 yıllık lekesiz ömrümün böyle iftiralar ile lekelenmeyeceği umuduyla beraatimi talep ediyorum. Az bir ceza dahi verseniz benim idam fermanım olacağını belirtmek istiyorum. Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız. Az bir ceza ile bile leke kalırsa benim idamım hükmündedir. Ayrıca mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum. Bu tarz iftiraların da son mağduru olmam sebebiyle inşallah başka kimsenin de başına gelmemesini temenni ediyorum. Biz Adapazarı'nı tüm dünyaya tanıtmaya çalışırken böyle bir iftiraya maruz kaldık” ifadelerini kulandı.

Öte yandan mağdur kız çocuğu ile ailesinin avukatı Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak kararın ardından İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

4. YARGI PAKETİ TBMM’YE SUNULMUŞTU

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan 4. Yargı Paketindeki kanun teklifine göre, katalog suçlarda tutuklamanın, kuvvetli suç şüphesinin somut delile dayandırılması ile mümkün olacağı belirtiliyor. Katalog suçlar arasında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçu da bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundular