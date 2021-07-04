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Çocuğunu seyir halindeki araç camından sarkıttı, ifadesi ‘pes’ dedirtti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir sürücü, küçük bir çocuğu seyir halindeki aracının camından sarkıttı. Yaşanan olayın sosyal medyaya yansıması üzerine harekete geçen emniyet, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö. ifadesinde, 3 yaşındaki oğlunu yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek için olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

Güncellenme: 11:49, 04/07/2021
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Çocuğunu seyir halindeki araç camından sarkıttı, ifadesi ‘pes’ dedirtti

İstanbul Avcılar’da dün yaşandığı belirtilen olayda bir sürücü, küçük bir çocuğu seyir halindeyken sürücü kapısının camından sarkıttı. Yürekleri ağza getiren olayı başka bir sürücü de cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken olayın ardından İstanbul emniyeti harekete geçti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan araç plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün M.Ö. olduğunu tespit etti.

Araç sürücüsü M.Ö. aynı gün polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö’nün ifadesinde 3 yaşındaki öz oğlunu gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. “Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet istanbul Polis sosyal medya trafik