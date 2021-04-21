23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan’da üç günlük yasak gelebilir…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Hafta içi gününe denk gelen 23 Nisan 2021 resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan günü sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanması haline kesintisiz olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB’nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.